شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تدشن مبادرة تطوعية للتوعية بالاحترازات الوقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تواصل أمانة عسير ممثلةً في الفرق المجتمعية، مبادرة «لسلامتنا نلتزم»؛ بهدف رفع الوعي والتوعية والتوجيه بالالتزام بالاحترازات والتدابيير الوقائية لمرتادي الحدائق والمتنزهات. وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحملات التوعوية مستمرة منذ انطلاق المبادرة في عدة مواقع متنوعة بمشاركةِ الفرق التطوعية وفريق الأمانة التطوعي وذلك بمباشرة 80 متطوعاً ومتطوعة، للحدائق والمتنزهات وتكثيف الجهود والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، موضحاً أن الأمانة تواصل جهودها في مختلف القطاعات في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع انتشار الفايروس من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية والرقابية والتطوعية التي من ضمنها تفعيل هذه المبادرة في الحدائق والمتنزهات، علاوةً على تفعيلها مسبقاً في المجمعات التجارية للإسهام والحد من انتشار الفايروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعلياً.

وأكد الحميدي أن مبادرة «لسلامتنا نلتزم»، حققت نتائج وأصداء إيجابية من خلال نشر ثقافة الوعي بأخذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة مع ترسيخها صورة التباعد الاجتماعي والالتزم بالاحترازات الوقائية بلبس الكمامة والتعقيم الدائم للأيدي والبعد عن التجمعات حفاظاً على صحة الجميع، مضيفا أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي المجمعات من خلال جهودهم التي تمثلت في تقديم النصائح والإرشادات والفرق الموجودة منذ فترة في عددٍ من المواقع والمجمعات بالمنطقة وحاليا في الحدائق والمتنزهات وذلك لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن مبادرة «لسلامتنا نلتزم» دُشنت من قبلِ أمانة منطقة عسير وهي مبادرة مجتمعية تطوعية لتوعيةِ وتثقيف أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المنشآت والمراكز التجارية والحدائق والمتنزهات.