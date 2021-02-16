الصحة: لا علاقة لارتفاع إصابات كورونا في المملكة بالتحورات

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني الاطمئنان بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وصولا لتحقيق آثار إيجابية.ونفى العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ما يتردد بشأن ربط ارتفاع الحالات بأنه ناتج عن تحورات للفيروس.
وبين أن هناك عددا من مناطق المملكة لاتزال ترصد تصاعدا في تسجيل الحالات المؤكدة، والحالات الحرجة، واصفا المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات بـ»الحساسة» التي تتطلب المزيد من الحرص.
وأشار إلى أن كل ما نشر حول وفيات أو أعراض شديدة حول اللقاحات كان من قبيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، مؤكدا أن اللقاحات أثبتت فعاليتها وقدرتها على حماية الفرد، وأنه سيكون هناك توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع، بالوجود في مناطق المملكة كافة باستيعابية وسرعة أعلى خلال المراحل المقبلة.
وأوصى متحدث الصحة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وسمنة مفرطة، بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح، لافتا إلى أن الذين تلقوا اللقاح حتى أمس بلغ عددهم 462,812 شخصا.
ولفت إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7,250,076 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـ1,964,836 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27,632,885 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13,107,926 فحصا مخبريا دقيقا.
توزيع الحالات على المناطق
الرياض 151
الشرقية 55
مكة المكرمة 39
المدينة المنورة13
حائل4
تبوك2
القصيم9
نجران3
جازان3
عسير6
الباحة22
الجوف7
الحدود الشمالية8
إجمالي الحالات
الإصابات373,368
الحالات النشطة 2630
المتعافون 364,297
الوفيات 6441
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