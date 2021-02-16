شكرا لقرائتكم خبر الصحة: لا علاقة لارتفاع إصابات كورونا في المملكة بالتحورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 371 حالة، و3 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 373,368 حالة، من بينها 2630 حالة نشطة، منها 480 حالة حرجة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني الاطمئنان بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وصولا لتحقيق آثار إيجابية.

ونفى العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ما يتردد بشأن ربط ارتفاع الحالات بأنه ناتج عن تحورات للفيروس.

وبين أن هناك عددا من مناطق المملكة لاتزال ترصد تصاعدا في تسجيل الحالات المؤكدة، والحالات الحرجة، واصفا المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات بـ»الحساسة» التي تتطلب المزيد من الحرص.

وأشار إلى أن كل ما نشر حول وفيات أو أعراض شديدة حول اللقاحات كان من قبيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، مؤكدا أن اللقاحات أثبتت فعاليتها وقدرتها على حماية الفرد، وأنه سيكون هناك توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع، بالوجود في مناطق المملكة كافة باستيعابية وسرعة أعلى خلال المراحل المقبلة.

‏وأوصى متحدث الصحة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وسمنة مفرطة، بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح، لافتا إلى أن الذين تلقوا اللقاح حتى أمس بلغ عددهم 462,812 شخصا.

ولفت إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7,250,076 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـ1,964,836 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27,632,885 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13,107,926 فحصا مخبريا دقيقا.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 151

الشرقية 55

مكة المكرمة 39

المدينة المنورة13

حائل4

تبوك2

القصيم9

نجران3

جازان3

عسير6

الباحة22

الجوف7

الحدود الشمالية8

إجمالي الحالات

الإصابات373,368

الحالات النشطة 2630

المتعافون 364,297

الوفيات 6441