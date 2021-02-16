مركزان رئيسان لتطعيمات كورونا بمكة

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وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن تجهيز المركزين يأتي ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المركزين الرئيسين سيبدآن خلال الأسبوع الحالي بإعطاء تطعيمات لقاحات فيروس كورونا، وفقا للتسجيل في تطبيق (صحتي)، في حين تتجه الصحة لتهيئة 4 مراكز رعاية صحية أولية متوزعة على اتجاهات مختلفة بالعاصمة المقدسة، وذلك لتوزيع دائرة اللقاحات لتشمل أكبر شريحة ممكنة من سكان مكة المكرمة.في المقابل علت اللوحات الإرشادية للقاحات بالمركزين الرئيسين للقاح بالعابدية والعزيزية، بهدف التعريف بموقع المركزين والحث على أخذ التطعيمات.
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