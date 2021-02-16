شكرا لقرائتكم خبر ثبوت حالات إصابة بكورونا يغلق 9 مساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة اثنان في منطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان في محافظتي الأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية، ومسجدان ببريدة في منطقة القصيم، ومسجد في محافظة أبها بمنطقة عسير، ومسجد في منطقة المدينة المنورة.كما أشارت إلى فتح 5 مساجد أمس بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة تبوك.
ودعت الوزارة المصلين إلى الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، مهيبة بالجميع التعاون في الإبلاغ عن أي تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.
كانت هذه تفاصيل خبر ثبوت حالات إصابة بكورونا يغلق 9 مساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.