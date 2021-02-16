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ثبوت حالات إصابة بكورونا يغلق 9 مساجد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 9 مساجد موقتا بست مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال ثمانية أيام 79 مسجدا، وجرى إعادة فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة اثنان في منطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان في محافظتي الأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية، ومسجدان ببريدة في منطقة القصيم، ومسجد في محافظة أبها بمنطقة عسير، ومسجد في منطقة المدينة المنورة.

كما أشارت إلى فتح 5 مساجد أمس بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة تبوك.

ودعت الوزارة المصلين إلى الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، مهيبة بالجميع التعاون في الإبلاغ عن أي تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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