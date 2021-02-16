شكرا لقرائتكم خبر حملات رقابية على المراكز والأسواق والمطاعم بينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمنت الإجراءات لبس الكمامة وقياس درجة الحرارة وتفعيل تطبيق توكلنا والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.إلى ذلك نفذت الفرق الرقابية في بلدية محافظة العيص 48 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ لمتابعة تنفيذ التدابير والاحترازات الصحية ومدى تطبيقها؛ للحد من انتشار الفيروس، أسفرت عن إغلاق 7 منشآت مختلفة، وتحرير 14 مخالفة متنوعة.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية العيص محمد العنمي، أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية؛ لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات الطبية والقفازات وأجهزة قياس الحرارة عند مداخل المراكز، داعيا المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلديات والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية.
وفي السياق نفسه عملت البلدية على تعقيم وتطهير ورش المبيدات لمكافحة الأوبئة لـ150 آلية ومعدة وحاوية نظافة، إلى جانب رفع 11 طنا من النفايات والأنقاض والمخلفات.
كانت هذه تفاصيل خبر حملات رقابية على المراكز والأسواق والمطاعم بينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.