حملات رقابية على المراكز والأسواق والمطاعم بينبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت الفرق الرقابية حملاتها في المراكز التجارية والأسواق والمطاعم بمحافظة ينبع، مشددة على تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وتضمنت الإجراءات لبس الكمامة وقياس درجة الحرارة وتفعيل تطبيق توكلنا والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

إلى ذلك نفذت الفرق الرقابية في بلدية محافظة العيص 48 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ لمتابعة تنفيذ التدابير والاحترازات الصحية ومدى تطبيقها؛ للحد من انتشار الفيروس، أسفرت عن إغلاق 7 منشآت مختلفة، وتحرير 14 مخالفة متنوعة.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية العيص محمد العنمي، أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية؛ لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات الطبية والقفازات وأجهزة قياس الحرارة عند مداخل المراكز، داعيا المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلديات والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية.

وفي السياق نفسه عملت البلدية على تعقيم وتطهير ورش المبيدات لمكافحة الأوبئة لـ150 آلية ومعدة وحاوية نظافة، إلى جانب رفع 11 طنا من النفايات والأنقاض والمخلفات.