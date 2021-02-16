إغلاق 350 منشأة خالفت التدابير الوقائية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4568 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.وثمنت الأمانة دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.
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