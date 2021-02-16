شكرا لقرائتكم خبر 915 جولة لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية بمساجد تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا ، نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك خلال الأربعة أيام الماضية 915 جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة ومحافظاتها.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد الرويلي، أن الفرق الميدانية ستواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، إضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الالكترونية، مشيرا إلى توعية المصلين ومنسوبي المساجد على اتخاذ وسائل السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

وحث المصلين على اتخاذ الاشتراطات الصحية المتبعة، ومنها: لبس الكمامة، وإحضار سجادة خاصة، وكذلك التباعد الجسدي بين صفوف المصلين وترتيب الصفوف، وقياس الحرارة، إلى جانب التنويه بأهمية تعقيم اليدين قبل وبعد دخول المسجد.

من جهة ثانية، نفذت أمانة منطقة تبوك 374 جولة للإصحاح البيئي والنظافة على الأسواق والمراكز التجارية، أسفرت عن رصد 34 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، و4 مخالفات للتكدس في الأسواق ومساكن العمال في المنطقة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 196 موقعا باستخدام 16,698 لترا من المعقمات والمطهرات، ورفع 1385 طنا من النفايات، وإزالة 1538م3 من الأنقاض والمخلفات، وضبطت الفرق الرقابية بالأمانة نحو 200 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك خلال الأربعة أيام الماضية 915 جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة ومحافظاتها.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد الرويلي، أن الفرق الميدانية ستواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، إضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الالكترونية، مشيرا إلى توعية المصلين ومنسوبي المساجد على اتخاذ وسائل السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

وحث المصلين على اتخاذ الاشتراطات الصحية المتبعة، ومنها: لبس الكمامة، وإحضار سجادة خاصة، وكذلك التباعد الجسدي بين صفوف المصلين وترتيب الصفوف، وقياس الحرارة، إلى جانب التنويه بأهمية تعقيم اليدين قبل وبعد دخول المسجد.

من جهة ثانية، نفذت أمانة منطقة تبوك 374 جولة للإصحاح البيئي والنظافة على الأسواق والمراكز التجارية، أسفرت عن رصد 34 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، و4 مخالفات للتكدس في الأسواق ومساكن العمال في المنطقة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 196 موقعا باستخدام 16698 لترا من المعقمات والمطهرات، ورفع 1385 طنا من النفايات، وإزالة 1538م3 من الأنقاض والمخلفات، وضبطت الفرق الرقابية بالأمانة نحو 200 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.