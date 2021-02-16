شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن طريقة إضافة التابعين في " توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف " توكلنا " المعتمد من وزارة الصحة، عن موعد ظهور كامل الخدمات عبر التطبيق.

وأضاف الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا:" قريبا ستعود كامل الخدمات في تطبيق توكلنا ".

وحول طريقة إضافة التابعين، أوضح:" توكلنا يسمح للمواطن والمقيم إضافة التابعين والمكفولين من خلال اختيار "الخدمات" ثم "أفراد الأسرة والمكفولين" بتعديل أو إضافة التابعين والعمالة المنزلية الموجودين في نفس مكان السكن وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة ".