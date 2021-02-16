شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بدءا من أول أبريل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس الوزراء إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 22 / 1 / 1386هـ، اعتباراً من 1 أبريل 2021م.

وأضاف أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية(‎سار) تحل محلها ـ بعد إلغائها ـ في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو قرارات تتعلق بها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.