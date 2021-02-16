شكرا لمتابعة خبر عن البيت الأبيض: المملكة لديها الحق في الدفاع عن أمنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد كل من يهدد أمنها.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، "المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد ما يهدد أمنها، وأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب السعودية لتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها" .

وعلقت على الهجوم الصاروخي على أربيل وتضرر القوات الأمريكية هناك، قائلة "للرئيس الأمريكي الحق في الرد في أي وقت لكننا سننتظر تحديد المسؤولين عن هجوم أربيل".

وأضافت "نتواصل مع شركائنا العراقيين لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تواصل مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.