شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تعلن عن إغلاق مول شهير بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع "البلدية"، عن إغلاق مول شهير بالرياض؛ لوجود مخالفات متكررة وتجاوزات، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكان أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وجه بضرورة تشديد الرقابة على المخيمات الواقعة خارج النطاق العمراني، والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة تكثيف الوجود الأمني في الحدائق العامة وضع ملصقات وعلامات للجلوس داخلها من قبل الجهة المختصة لتحقيق التباعد الاجتماعي، ووجه أمير المنطقة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتوعية الجاليات لنشر رسائل توعوية للعمالة الوافدة بالمنطقة عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.