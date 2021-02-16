شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تستدعي مئات المكيفات وتوضح السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة التجارة استدعاء 470 مكيف سبليت من نوع GENERAL TECH و171 مكيف سبليت AKAI و155 مكيف سبليت HYUNDAI؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورًا تبين الأنواع وسبب الاستدعاء والإجراء الذي سيتم اتخاذه من جانب المستخدمين.

يذكر أن بطاقة كفاءة الطاقة يهدف إلى إثراء معرفة المستهلك، وتزويده بالمعلومة الفنية للأجهزة التي يرغب في شرائها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وكفاءتها في الاستهلاك.