شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يصدر توجيها عاجلا بشأن الحدائق والمخيمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بضرورة تشديد الرقابة على المخيمات الواقعة خارج النطاق العمراني، والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا

وشدد على ضرورة تكثيف الوجود الأمني في الحدائق العامة وضع ملصقات وعلامات للجلوس داخلها من قبل الجهة المختصة لتحقيق التباعد الاجتماعي، ووجه أمير المنطقة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتوعية الجاليات لنشر رسائل توعوية للعمالة الوافدة بالمنطقة عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في منطقة الرياض قد رصدت خلال الفترة من 25/6 لـ2/7، نحو 20898 مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأغلقت 57 منشأة بعد 26848 جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة.