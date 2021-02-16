شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " توكلنا " يفاجئ الجميع بشأن الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن بيانات الحالة الصحية للمستخدم تظل موجودة بالتطبيق لمدة 48 ساعة، عند انقطاع الاتصال بالإنترنت.

وأوضح تطبيق توكلنا أن استخدامه للإنترنت مجاني دون استهلاك من الرصيد الشخصي.

وأشار " توكلنا "، إلى أنه عند انقطاع اتصال الإنترنت، فإن لون ووصف الحالة الصحية للمستخدم وتاريخ ووقت آخر تحديث، يبقى ظاهرًا لمدة 48 ساعة، بعد ذلك يتحول الى اللون الرمادي.