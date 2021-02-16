الإدارة الأمريكية: إيران تزود الحوثيين بالأسلحة لاستهداف السعودية

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، أن الحكومة الإيرانية تقف خلف تدريبات ميليشيات الحوثي وتزويدهم بالأسلحة من أجل استهداف السعودية.

وقال ليندركينغ في تصريحات نقلتها العربية: «أوضحنا أنه يجب تعزيز قدرة السعودية على الدفاع عن نفسها، وإيران تجهز الحوثيين على شن هجمات عدة في الخليج».

وأضاف: «إيران تدرب الحوثيين وتزودهم بالأسلحة لاستهداف السعودية، كما أن طهران تلعب دورًا سلبيًا في اليمن عبر تسليح الحوثيين».

وتابع: «على الحوثيين وقف استهداف مطار أبها في السعودية، وهجمات الحوثيين ضد منشآت مدنية بالسعودية لا تظهر انخراطا بالسلم».

وواصل: «اتطلع للعمل مع السعودية والحكومة اليمنية وغريفثس للحل في اليمن، كما نتطلع إلى مزيد من التنسيق مع الشركاء بشأن مساعدة اليمن».

وأكمل: «يجب التصدي للأزمة وتلبية الاحتياجات الأساسية في اليمن، واليمن مختلف عن سوريا، والحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد للأزمة اليمنية».

وأتم: «على إيران وقف الدعم العسكري المتطور وتزويد الحوثيين بالألغام، وعلى الحوثيين الابتعاد عن إيران إذا أرادوا السلام في اليمن».

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