بالصور.. بدء إعطاء لقاح كورونا بمركز جامعة أم القرى في مكة

بدأ مركز اللقاحات بمقر جامعة أم القرى في مكة المكرمة إعطاء لقاح كورونا؛ حيث أدرجت وزارة الصحة المركز من ضمن الخيارات المتاحة في تطبيق صحتي المخصص لحجز مواعيد تلقي لقاحات كورونا.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أثبتت فعاليتها في حماية الأفراد، مطالبًا بسرعة التسجيل للحصول عليها.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحي الخاص بتطورات فيروس كورونا: «تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه، ولكن هذا الأمر لا يعني الاطمئنان ويجبب علينا بذل الجهود بالتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نشهد آثارًا إيجابية بإذن الله».