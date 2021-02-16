«الموارد البشرية»: هكذا يتصرف صاحب المنشأة عن «وفاة وافد»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة التصرف المناسبة عند وفاة أحد الوافدين العاملين بالمنشأة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي وافد توفي وابغي اسقط اسمه من شركتي كيف؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «في حال وفاة وافد يتوجه ممثل المنشأة إلى الداخلية من أجل إصدار إثبات حالة وفاة, يتوجه ممثل المنشأة إلى مكتب العمل قسم القضايا».

وأضاف: «بعد تقديم الطلب يتم البحث بالملف وتحديد المبالغ الواجبة على صاحب العمل إن وجدت».

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