بدء انخفاض الحرارة.. و«الحصيني» يحدِّد المناطق المتأثرة

أكد الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، تكوُّن سحب ممطرة بعضها رعدي على أجزاء من مناطق: المدينة المنورة وحائل والشمالية وتبوك، مساء اليوم.

وأضاف «الحصيني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الرياح ستكون متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشمالية الغربية والشمالية وشمال الشرقية، وهي مثيرة للغبار، مشيرًا إلى بدء انخفاض في الحرارة على المناطق الشمالية الغربية.

إلى ذلك توقَّع المركزُ الوطنيُّ للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: «حائل، القصيم، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)»، وأجزاء من منطقتي «الرياض والشرقية».

كما توقَّع المركز، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، تبوك»، والتي تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية».

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