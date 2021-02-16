مصرع وإصابة 12 شخصًا في انهيار «خزان مياه» بجدة

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 10 آخرون؛ بسبب انهيار بخزان مياه أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أنَّ غرفة العمليات تلقَّت بلاغًا من العمليات الموحدة، مساء اليوم، بانهيار في خزان مياه أرضي داخل مشروع تحت الإنشاء.

وأضاف «أبوزيد» أنه على الفور تم الدفع بخمس فرق إسعافية للتعامل مع الإصابات بمتابعة مدير إدارة الإسعاف سلطان سعد المالكي، وأجلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني المصابين في الحادث وتم تقديم الخدمة الطبية لهم.

وأشار «أبوزيد» إلى أنه تم نقل ثلاثة مصابين (بينهم حالة حرجة وحالتان متوسطتان) إلى مستشفى شرق جدة، بينما تم علاج سبع حالات في الموقع.