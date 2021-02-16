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«الخطوط السعودية» تجدِّد التذكير بشرط مهم في الرحلات الداخلية

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الرياض - محمد عبدالله - ضمن التوعية بالإرشادات والاشتراطات..

أوضحت الخطوط ، أن إبراز أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة من متطلبات السفر للرحلات الداخلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «اسأل هل يشترط وجود الهوية في السفر ولا كارت العائلة الأصل يكفي؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «من متطلبات السفر للرحلات الداخلية إبراز أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

وأضاف: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة يرجي زيارة (اضغط هنا)».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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