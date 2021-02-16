«الخطوط السعودية» تجدِّد التذكير بشرط مهم في الرحلات الداخلية

أوضحت الخطوط السعودية، أن إبراز أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة من متطلبات السفر للرحلات الداخلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «اسأل هل يشترط وجود الهوية في السفر ولا كارت العائلة الأصل يكفي؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «من متطلبات السفر للرحلات الداخلية إبراز أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

وأضاف: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا يرجي زيارة (اضغط هنا)».

اقرأ أيضًا:

«الخطوط السعودية»: استرجاع قيمة التذاكر يستغرق من 3 لـ21 يومًا