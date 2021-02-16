تطبيق «توكلنا»: ظهور كامل الخدمات قريبًا.. وهكذا تتم «إضافة التابعين»

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، موعد ظهور كامل الخدمات عبر التطبيق، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «تم تحديث التطبيق ولم تظهر لي محفظتي؟».

ورد الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «قريبا ستعود كامل الخدمات في تطبيق توكلنا».

وعن طريقة إضافة التابعين، قال: «توكلنا يسمح للمواطن والمقيم إضافة التابعين والمكفولين من خلال اختيار "الخدمات" ثم "أفراد الأسرة والمكفولين" بتعديل أو إضافة التابعين والعمالة المنزلية الموجودين في نفس مكان السكن وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة».

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