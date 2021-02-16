جامعة نجران تتراجع عن انتظام الاختبارات

تراجعت جامعة نجران عن قرارها السابق بشأن انتظام اختبارات نهاية العام الدراسي، وأعلنت عن إجراء الاختبارات النظرية خلال هذا الفصل الحالي لجميع طلابها وطالباتها عن بعد.

وقالت في بيانها الذي أصدرته، الثلاثاء: إلحاقا لما أعلنته الجامعة وما تبعه من توجيهات من الجهات المختصة بتكثيف الإجراءات الاحترازية نظرا لمستجدات فيروس كورونا وحرصا من الجامعة على سلامة طلابها وطالباتها وعموم منسوبيها فقد تقرر إجراء الاختبارات الفصلية خلال الفصل الدراسي الحالي من العام الجامعي 1442 على النحو الآتي: تكون الاختبارات الفصلية لجميع المقررات النظرية عن بعد، وكذلك تكون الاختبارات الفصلية لجميع المقررات العملية حضوريا، وأن تتولى الكليات والعمادات المعنية تحديد المقررات النظرية والعملية وفق ما تراه المجالس المختصة، وتعلن ذلك للطلبة عن طريق منصة «البلاك بورد»، وأن تلتزم جميع الكليات والعمادات المعنية بكافة الإجراءات الاحترازية فيما يخص الاختبارات العملية الحضورية والتي تضمن سلامة جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وعموم منسوبي الجامعة، يتم متابعة الوضع بشكل عام والتقييم المستمر بعد مرور 10 أسابيع من بداية هذا الشهر الدراسي، كما تم إعلانه مسبقا وعلى ضوئه يتم تحديد آلية استمرار الدراسة والاختبارات النهائية، بإذن الله تعالى، وتدعو الجامعة كافة طلبتها إلى المتابعة المستمرة عبر قنوات التواصل أو من خلال المرشدين الأكاديميين وأساتذة المقررات ومسؤولي كلياتهم وعماداتهم لتلقي الدعم والتوجيه.