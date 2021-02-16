86 ألف ريال لعقود تأجير العاملات المنزليات

خرجت أسعار تأجير العاملات المنزليات، من دائرة الفحص الدوري الذي تجريه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأداء التشغيلي لشركات الاستقدام، إضافة إلى الزيارات الميدانية.

وفاقت أسعار تأجير العاملة بنظام العقود الطويلة مهور الزواج، حيث رصدت «دوت الخليج» المبالغ الفلكية التي تؤجر بها بعض الشركات، إذ بلغت قيمة تأجير العاملة الإندونيسية مدة عامين بأحد الشركات 86 ألف ريال وأخرى 68.496 والسعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، يدفع منها مقدم قيمته 25.296 ريال وما يتبقى يقسط على بقيمة 1800 ريال شهريا، في حين تبلغ قيمة العقد لعام واحد 38.052 ريالًا بأقساط شهرية 3.330 ريالًا.

نظام الإعارة

أفادت إحدى الشركات لـ«دوت الخليج» بأنها تعمل على نظام الإعارة أو نظام الأجير بحيث تكون العمالة على كفالة الشركة ويقومون بإعارة خدماتها بموجب عقد بين الشركة والعميل ولديها الجنسيات من شرق آسيا (إندونيسيا، بنجلادش) ومن أفريقيا (غانا، أوغندا، نيجيريا، الكامرون، كينيا) وفترة العقود تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وسنة واحدة وسنتين، موضحة أن تكلفة عقد العاملة الإندونيسية لمدة عامين تقدر بـ 20 ألف ريال مقدم ودفعات شهرية 2300 ريال ليصبح الإجمالي 75.200 ألف ريال بدون قيمة الضريبة المضافة ويقدر إجمالي المبلغ بعد القيمة المضافة بـ 86.480 ألف ريال.

أداء تشغيلي

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وجود رقابة من الوزارة على شركات الاستقدام، حيث تقوم وبشكل مستمر بالفحص الدوري للأداء التشغيلي لتلك الشركات، إضافة إلى الزيارات الميدانية الدورية لفرق التفتيش التابعة للوزارة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تكلفة محددة للخدمات التي تقدمها شركات الاستقدام، ولا تشكل هذه الشركات أكثر من 3 % من العمالة المنزلية في المملكة، حيث يشكل الاستقدام المباشر في المملكة النسبة الأكبر بحوالي 97 %. وبعد استئناف العمل لنشاط الاستقدام تأثر القطاع بعاملين رئيسيين آثار الجائحة والتكاليف الاقتصادية والصحية الناجمة عنها.

الجائحة والرسوم

حول رأي الوزارة عن الأسعار المبالغة من قبل بعض الشركات، ذكرت بأنه يجب أن لا نغفل أن الإجراءات الحالية خاضعة للعديد من المحددات في ظل جائحة كورونا ومنها الرسوم الإضافية المستحدثة وهي على سبيل المثال: الفحص في بلد الإرسال قبل الدخول للمدينة للقادم من الأرياف، وبعض التنظيمات الخاصة بالحجر الصحي داخل المدينة قبل التنقل بحرية في داخلها، إضافة لارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع قيمة الضريبة المضافة.

شكاوى واقتراحات

ترصد الوزارة الأسعار وتتحقق من عدم ارتفاعها أو تغييرها لدى الشركات، ولم تلحظ أي استغلال للجائحة، مبينة أن هناك بعض مخالفات تم رصدها على شركات تأجير الخادمات، وتعمل على رصد المخالفات، وتتابع الوزارة باهتمام الشكاوى والاقتراحات التي تردها ضد الشركات بشكل مركزي وتتحقق من إنجازها بأسرع وقت ممكن.

أين الرقابة

تفاعل مغردون سعوديون مع مشكلة تأجير العمالة المنزلية بين الحين والآخر، حيث ذكرت إحداهن بأن صديقتها تدفع شهريا (3300) ريال مقابل خادمة شهرية وهربت العاملة ولم يوفر لها المكتب بديلا بل غرم العميل 3 آلاف ريال، وأضاف البعض أن الشركات تتلاعب بالأسعار مستغلين حاجة الناس لهم خاصة من لديهم أشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار سن يحتاجون للعناية، متسائلين من يوقف رقص بعض شركات التأجير على أوجاع واحتياجات الناس؟ ما فائدة التعاقد مع هذه الشركات؟ أين الرقابة عليها؟.

من أسعار تأجير العاملات

75.200

ريال للعاملة الإندونيسية

86.480

ريالًا بعد القيمة المضافة

أسعار أخرى

68.496 ريالًا لعامين

غير شاملة الضريبة المضافة

25.296 مقدمًا

1800 ريال شهريا

38.052 ريالًا لعام واحد

3.330 ريالًا قسط شهري