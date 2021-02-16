في الوقت الذي أصدر فيه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، تعميما لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والروضات، يقضي بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقر العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ، والتي تضمنت 7 بنود منها تطبيق ساعات الدوام المرنة، إلا أن مكاتب التعليم في العاصمة المقدسة أكدت استثناء المدارس من تطبيق بند ساعات الدوام المرنة في رسالة داخلية موجهة لقائدات المدارس. وكانت وزارة الموارد البشرية أصدرت بيانا يقضي بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل لجميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي). وتواصلت «دوت الخليج» عدة مرات مع مدير الإعلام التربوي بتعليم مكة المكرمة إلا أنه لم يرد لاستيضاح الأمر. من تعميم الالتزام بالتدابير الوقائية منع التجمعات بكافة أنواعها. تحويل جميع الاجتماعات والفعاليات والبرامج الحضورية إلى رقمية (عن بعد). تطبيق التباعد الجسدي. تطبيق سياسة ساعات الدوام المرنة. التأكيد على جميع الموظفين والموظفات بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل. التأكيد على تجنب المصافحة باليد. توفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.



كانت هذه تفاصيل خبر استثناء مدارس مكة من الساعات المرنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.