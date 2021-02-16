الجمعيات الرجالية 13 ضعف النسائية

وبحسب منصة بيانات الجمعيات الأهلية جاءت الجمعيات مصنفة إلى 9 أنواع استحوذت منها جمعيات الخدمات الاجتماعية على 896 جمعية بنسبة 70.5 %، جاءت ثانيا الصحة بـ 128 بنسبة 10 %، ثم دعم العمل الخيري بـ 50 جمعية بنسبة 3.9 %، وتصدرت منطقة الرياض باقي المناطق بـ 299 جمعية بنسبة 23.5 %، ثم مكة المكرمة بـ 233 بنسبة 18.3 %، ثم المدينة المنورة بـ 113 بنسبة 8.9 %، فيما بلغت الجمعيات الرجالية 631 جمعية والنسائية 47 جمعية و376 رجال ونساء و 145 أخرى.
الجمعيات الأهلية في مناطق المملكة
1271 - 2020
1149 - 2019
631 رجالية
47 نسائية
145 أخرى
376 رجال ونساء
الموظفون
8979 شخص
8206 ذكور
773 إناث
المتطوعون
86493 شخص
40490 ذكور
46003 إناث
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