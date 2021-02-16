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الجمعيات الرجالية 13 ضعف النسائية

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كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي الجمعيات الأهلية التابعة لها في جميع مناطق المملكة بلغت 1271 جمعية خلال العام الماضي 2020، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 10.6 % مقارنة بـ 2019 الذي بلغت فيه 1149 جمعية، فيما تفوقت الجمعيات الأهلية الرجالية على النسائية بنحو 13 ضعفًا، وبلغ عدد الموظفين والمتطوعين 95472 شخصًا منهم 48696 الذكور و 46776 الإناث.

وبحسب منصة بيانات الجمعيات الأهلية جاءت الجمعيات مصنفة إلى 9 أنواع استحوذت منها جمعيات الخدمات الاجتماعية على 896 جمعية بنسبة 70.5 %، جاءت ثانيا الصحة بـ 128 بنسبة 10 %، ثم دعم العمل الخيري بـ 50 جمعية بنسبة 3.9 %، وتصدرت منطقة الرياض باقي المناطق بـ 299 جمعية بنسبة 23.5 %، ثم مكة المكرمة بـ 233 بنسبة 18.3 %، ثم المدينة المنورة بـ 113 بنسبة 8.9 %، فيما بلغت الجمعيات الرجالية 631 جمعية والنسائية 47 جمعية و376 رجال ونساء و 145 أخرى.

الجمعيات الأهلية في مناطق المملكة

1271 - 2020

1149 - 2019

631 رجالية

47 نسائية

145 أخرى

376 رجال ونساء

الموظفون

8979 شخص

8206 ذكور

773 إناث

المتطوعون

86493 شخص

40490 ذكور

46003 إناث


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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