الجمعيات الرجالية 13 ضعف النسائية

كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي الجمعيات الأهلية التابعة لها في جميع مناطق المملكة بلغت 1271 جمعية خلال العام الماضي 2020، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 10.6 % مقارنة بـ 2019 الذي بلغت فيه 1149 جمعية، فيما تفوقت الجمعيات الأهلية الرجالية على النسائية بنحو 13 ضعفًا، وبلغ عدد الموظفين والمتطوعين 95472 شخصًا منهم 48696 الذكور و 46776 الإناث.

وبحسب منصة بيانات الجمعيات الأهلية جاءت الجمعيات مصنفة إلى 9 أنواع استحوذت منها جمعيات الخدمات الاجتماعية على 896 جمعية بنسبة 70.5 %، جاءت ثانيا الصحة بـ 128 بنسبة 10 %، ثم دعم العمل الخيري بـ 50 جمعية بنسبة 3.9 %، وتصدرت منطقة الرياض باقي المناطق بـ 299 جمعية بنسبة 23.5 %، ثم مكة المكرمة بـ 233 بنسبة 18.3 %، ثم المدينة المنورة بـ 113 بنسبة 8.9 %، فيما بلغت الجمعيات الرجالية 631 جمعية والنسائية 47 جمعية و376 رجال ونساء و 145 أخرى.

الجمعيات الأهلية في مناطق المملكة

1271 - 2020

1149 - 2019

631 رجالية

47 نسائية

145 أخرى

376 رجال ونساء

الموظفون

8979 شخص

8206 ذكور

773 إناث

المتطوعون

86493 شخص

40490 ذكور

46003 إناث