قانون سعودي للفضاء قريبا

تعكف الهيئة السعودية للفضاء على إعداد وصياغة قانون سعودي للفضاء، يمثل مظلة تشريعية توضيحية شاملة للأنشطة الفضائية، ودعامة رئيسة لبيئة العمل الخاصة بقطاع الفضاء. ومن المنتظر أن يجسد قانون الفضاء السعودي المرتقب تكاملية البرنامج الوطني للقطاع من خلال إيجاد التشريعات والمواد القانونية التي تتعامل مع قطاع الفضاء والقضايا الراهنة والمستقبلية عبر وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي، لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية بالمملكة، بما في ذلك تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة، وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية، بالإضافة إلى دعم مبدأ الشفافية، والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي، التي تكون المملكة طرفا فيها.

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة السعودية للفضاء إكمال جميع مراحل التأسيس وبناءها المؤسسي، وعقد الكثير من الشراكات والاتفاقيات محليا ودوليا على مختلف الأصعدة، مما يقربها من البدء في تطبيق خططها التي تشمل تأسيس شركة وطنية وصندوق متخصص للاستثمار في الابتكار والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمجالات الفضاء، وذلك حسب تصريحات الرئيس العام للهيئة، الأمير سلطان بن سلمان.

مراحل التأسيس

يعد برنامج «أجيال الفضاء» أحد البرامج الممكنة للهيئة السعودية للفضاء، الذي يعنى بتنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء، ويتكون من هدفين إستراتيجيين رئيسيين:

الأول: تطوير الكفاءات السعودية في مجال الفضاء، لكي تشارك في إدارة وتعزيز قطاع الفضاء السعودي.

الثاني: الاستفادة من مجال الفضاء في إلهام الشباب السعودي، وتشجيع الدخول للمسارات العلمية والمهنية (العلوم - التقنية - الهندسة - الرياضيات)، وترسيخ قاعدة وطنية لرأس المال البشري.

يتضمن البرنامج 9 مشاريع، يسعى من خلالها لتحقيق أهدافه المنشودة. ولتفاصيل أكثر حول البرنامج ومشاريعه يمكنكم زيارة موقع برنامج «أجيال».

أجيال الفضاء

مشروع حجز وإدارة المواقع المدارية معني بتغطية الاحتياج الحالي والمستقبلي للمملكة للمواقع المدارية من أجل تغطية كل احتياجات قطاعات الدولة من الخدمات الفضائية.

أهداف المشروع:

01 استقلالية المملكة عن الاستعانة باستئجار مواقع مدارية من جهات أو دول أخرى، لتفي بمتطلباتها المتزايدة على الخدمات الفضائية المدنية.

02 تقليل الإنفاق بدلا من الاعتماد الخارجي المستمر على مشغلي الأقمار وكلفتها الباهظة، وتحسين الخدمات الفضائية لتخدم مختلف القطاعات.

من أهداف سياسة المملكة في الفضاء

تحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار

تنمية رأس المال البشري

تعزيز الأمن الوطني

تعزيز التعاون الدولي