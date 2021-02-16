السعودية اليوم / إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجوية



القاهرة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن قرار الإغلاق جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر، مشيرة إلى إيقاف جميع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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23:05ت م

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