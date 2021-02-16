السعودية اليوم / اليونان تسجل 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 4 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

سجلت اليونان 1121 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 173905 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 6181.

// انتهى //

22:25ت م

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أثينا 4 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجلت اليونان 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 29 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 173905 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 6181.// انتهى //22:25ت م0222

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