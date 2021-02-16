

أملج 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة أملج، شملت المحافظة وبعض المراكز التابعة لها ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

22:06ت م

0217





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على محافظة أملج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.