السعودية اليوم / وزارة النقل تتابع تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طرق منطقة الحدود الشمالية



الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

تواصل وزارة النقل تنفيذ عددٍ من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها في منطقة الحدود الشمالية، التي تضم شبكة طرق يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 2424 كيلومترًا، بالإضافة إلى 43 جسرًا.

وتضمنت الأعمال تنفيذ سياج عالي الشد ومصائد للحيوانات بإجمالي أطوال بلغت 177 كيلومترا، إضافة إلى تنفيذ تقنية المطبات الاهتزازية التحذيرية بطول 1975 كيلومترا بنسبة إنجاز بلغت 100%، فيما يجري العمل على استكمال بناء الحواجز الواقية، ومشروع إنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية، وتحسين التقاطعات السطحية البالغ عددها 9 تقاطعات, كما تعمل الوزارة على إنهاء أعمال الصيانة على طريق عرعر/جديدة عرعر، وطريق عرعر/طريف.

يذكر أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وتنفيذها وفق الخطة التشغيلية المعدة لها حتى يتم إنجاز كافة المشروعات بأعلى معايير الجودة، كما تؤكد الوزارة حرصها على تعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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21:58ت م

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