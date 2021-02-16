الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

إغلاق مول شهير في الرياض أصر على عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، أحد المولات الشهيرة في العاصمة، بالتعاون مع جهات حكوميّة.

إهمال المول:

وأوضحت أمانة الرياض في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي لإهمال المول في تطبيق الإجراءات الاحترازيّة وإصراره على عدم التقيد بالتعليمات، حيث أغلق مراقبو الأمانة المول.

سلامة السكان أولوية:

وأكدت أمانة العاصمة أن سلامة السكّان أولوية ولا مجال للتهاون في الالتزام بالتدابير الوقائية.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الحالات الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات، وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بالفيروس تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي: إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80% من إصابات فيروس كورونا ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

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