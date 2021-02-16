التجارة تستدعي مئات المكيفات بسبب كفاءة الطاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 470 مكيف سبليت من نوع “GENERAL TECH” و171 مكيف سبليت “AKAI” و155 مكيف سبليت “HYUNDAI”؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورًا تبين الأنواع وسبب الاستدعاء والإجراء الذي سيتم اتخاذه من جانب المستخدمين.

بطاقات كفاءة الطاقة:

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد أكد أن مكيفات السبيلت توفر 35% من الاستهلاك، موضحةً أن فرق التوفير يصل إلى 1580 ريالًا سنويًّا مقارنة بمكيفات الشباك للظروف نفسها.

وبين المركز، في تغريدة له عبر تويتر، أنه تمت المقارنة بين 5 مكيفات سبيلت ذات مستوى الكفاءة “ب” بعدد وحدات 18 ألف وحدة تبريد ومعامل كفاءة 15.2 EER يقدر استهلاكها السنوي بـ2880 ريالًا.

معلومات كفاءة الطاقة:

وتحتوي بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات على عدة معلومات مهمة للمستهلك؛ منها شعار الهيئة الجديد، ورمز الاستجابة السريع “QR” “الباركود”، وعدد نجوم الكفاءة، ومعلومات عن الطراز والموديل والشركة الصانعة، والاستهلاك السنوي التقريبي من الطاقة الكهربائية، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.

وتهدف بطاقة كفاءة الطاقة إلى إثراء معرفة المستهلك، وتزويده بالمعلومة الفنية للأجهزة التي يرغب في شرائها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وكفاءتها في الاستهلاك.



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