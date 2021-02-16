السعودية | البيت الأبيض: سنقف إلى جانب السعودية لتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها

شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: سنقف إلى جانب السعودية لتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستقف إلى جانب السعودية لتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها.

وطالبت وزارة الخارجية الأميركية الحوثيين، في وقت سابق الثلاثاء، بوقف الهجمات عبر الحدود على السعودية وحثتهم على سرعة الانخراط بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعت الولايات المتحدة أيضا ميليشيات الحوثي إلى وقف التقدم صوب مدينة مأرب، قائلة إن "اعتداء ​الحوثيين​ على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة ب​السلام​ أو بإنهاء الحرب".

وأدان البيت الأبيض، الأربعاء، الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي الذي يتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأممي الخاص لليمن تيم ليندركينغ للمنطقة وجهوده لإحلال سلام دائم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جن سامي لـ"العربية": "الحوثيون يريدون إطالة الحرب في اليمن من خلال محاولة استهداف السعودية".

كما أكدت مواصلة العمل للتوصل لحل سلمي في اليمن.

فرض عقوبات

بدورها، أكدت الخارجية الأميركية، اليوم، وقوفها مع السعودية وذلك بعد ساعات من هجوم حوثي استهدف مطار أبها الدولي بمسيّرة مفخخة.

وقالت في تصريحات لـ"العربية": "سنقف مع حلفائنا في المملكة، ولدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

كما أضافت "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران"، مضيفة "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".