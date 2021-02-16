السعودية اليوم / السودان تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

سجلت السودان خلال ال24ساعة الماضية 26 إصابة جديدة ،و5 حالات وفاة بفيروس

وأشارت الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات، حيث بلغ 27892 حالة، منها 20940حالة تعافٍ، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1771.

// انتهى //

21:56ت م

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الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجلت السودان خلال ال24ساعة الماضية 26 إصابة جديدة ،و5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات، حيث بلغ 27892 حالة، منها 20940حالة تعافٍ، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1771.// انتهى //21:56ت م0211

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