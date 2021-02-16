السعودية اليوم / "واس" ترصد الالتزام المجتمعي بالإجراءات الوقائية في أسواق المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

رصدت "واس" الالتزام المجتمعي بمختلف أعمارهم بمنطقة المدينة المنورة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، تجاوباً مع التعليمات التي دعت لها الجهات المختصة للوقاية من فيروس

وقامت الأسواق بتطبيق عدد من التدابير والضوابط الاحترازية التي تهدف إلى حماية المرتادين والمتسوقين من المواطنين والمقيمين من خلال التأكد من توفير تطبيق "توكلنا "، ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير وسائل السلامة من معقمات وقفازات وإرشادات تحدد المكان المناسب للوقوف والمسافة المناسبة بين المتسوقين.

وشهدت الأسواق والمراكز التجارية وعي والتزام مجتمعي كبير من قبل مرتاديها بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.

//انتهى//

21:55ت م

0209



المدينة المنورة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسرصدت "واس" الالتزام المجتمعي بمختلف أعمارهم بمنطقة المدينة المنورة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، تجاوباً مع التعليمات التي دعت لها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا وقامت الأسواق بتطبيق عدد من التدابير والضوابط الاحترازية التي تهدف إلى حماية المرتادين والمتسوقين من المواطنين والمقيمين من خلال التأكد من توفير تطبيق "توكلنا "، ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير وسائل السلامة من معقمات وقفازات وإرشادات تحدد المكان المناسب للوقوف والمسافة المناسبة بين المتسوقين.وشهدت الأسواق والمراكز التجارية وعي والتزام مجتمعي كبير من قبل مرتاديها بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.//انتهى//21:55ت م0209

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