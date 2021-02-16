السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ 796جولة رقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية



عرعر 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الثلاثة الأيام الماضية, 796 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 24 مخالفة.

وشددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة .

// انتهى //

21:15ت م

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