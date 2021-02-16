السعودية اليوم / لبنان تسجل 2723 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2723 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 248720، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى4092 .

// انتهى //

20:47ت م

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بيروت 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 55 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 343584 إصابةً.وأشارت الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 248720، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى4092 .// انتهى //20:47ت م0200

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