

جدة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

وقعت الخطوط

وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم الكشي، وعميد كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ناصر البقمي.

وأوضح الكشي، أن المذكرة تهدف لتطوير الأداء المهني للعاملين في مجال الخدمة الجوية، ومن يتطلعون إلى العمل في هذا المجال، وإكسابهم المهارات الفنية والمعرفة، وتأهيلهم من خلال التدريب الأكاديمي المنهجي، استناداً إلى الخبرات التعليمية التي تملكها الجامعة ممثلة في كلية السياحة.

من جهته أفاد البقمي أن كلية السياحة ستقدم دبلومات مهنية في الضيافة الجوية والطاهي الجوي التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة تماشياً مع نمو قطاع النقل الجوي في المملكة.

// انتهى //

19:49ت م

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جدة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسوقعت الخطوط السعودية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز، للتعاون في تأسيس مسارين جديدين لشهادة الدبلوم بالجامعة هما: (الضيافة الجوية ، والطاهي الجوي على متن الطائرة)، وذلك ضمن جهودهما المشتركة للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية في هذين المجالين، ودعم جهود توطين الوظائف في قطاع النقل الجوي السعودي.وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم الكشي، وعميد كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ناصر البقمي.وأوضح الكشي، أن المذكرة تهدف لتطوير الأداء المهني للعاملين في مجال الخدمة الجوية، ومن يتطلعون إلى العمل في هذا المجال، وإكسابهم المهارات الفنية والمعرفة، وتأهيلهم من خلال التدريب الأكاديمي المنهجي، استناداً إلى الخبرات التعليمية التي تملكها الجامعة ممثلة في كلية السياحة.من جهته أفاد البقمي أن كلية السياحة ستقدم دبلومات مهنية في الضيافة الجوية والطاهي الجوي التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة تماشياً مع نمو قطاع النقل الجوي في المملكة.// انتهى //19:49ت م0190

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مذكرة تفاهمٍ بين "الخطوط السعودية" وجامعة الملك عبدالعزيز لإطلاق برنامجين في الخدمات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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