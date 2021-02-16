وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يتسلم رسالة خطية من وزير الخارجية

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

سلم مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين، اليوم رسالة خطية من وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك الى وكيل الامين العام للامم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، غادة والي.



كما بحثا خلال اللقاء تعزيز التعاون بين اليمن والمكتب في ظل عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن، والأهمية التي توليها اليمن لدعم قدرات وزارتي العدل والداخلية وهيئة مكافحة الفساد ومصلحة خفر السواحل.

وفي اللقاء اشار شجاع الدين الى مجالات الدعم ذات الصلة بالمواضيع المندرجة ضمن ولاية المكتب.

من جهتها أكدت وكيل الامين العام للامم المتحدة، الاستعداد لتفعيل التعاون مع اليمن لتعزيز جهوده في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني اليمني بما يتسق مع المعايير الدولية.