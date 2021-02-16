شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصرع شخصين وإصابة 10 إثر انهيار خزان مياه بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 10 آخرين بإصابات متنوعه نتيجة انهيار خزان مياه أرضي لمشروع سكني تحت الانشاء مساء اليوم بجدة .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من العمليات الموحدة مساء اليوم عن وجود انهيار في خزان مياه أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء ، وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية للتعامل مع الاصابات بمتابعة مدير ادارة الاسعاف سلطان سعد المالكي حيث تم عملية إخلاء المصابين من قبل فرق الانقاذ بالدفاع المدني ونتج عن الانهيار حالتي وفاة وعشر إصابات متنوعة تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين وتم نقل ثلاث حالات منها حالة حرجة وحالتين متوسطة إلى مستشفى شرق جدة وسبع حالات تم معالجتها بالموقع.