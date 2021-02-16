الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

حالتا وفاة و 10 مصابين إثر انهيار خزان أرضي في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

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أنقذت فرق الدفاع المدني في جدة، اليوم الثلاثاء، 10 محتجزين، فيما سُجلت حالتا وفاة، عقب انهيار خزان أرضي لمشروع مبنى لا يزال تحت الإنشاء.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من العمليات الموحدة عند الساعة 2:20 ظهر اليوم الثلاثاء عن وجود انهيار في خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء.

5 فرق إسعافية:

وأضاف أنه على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية للتعامل مع الإصابات، بمتابعة مدير إدارة الإسعاف سلطان المالكي، إذ تمت عملية إخلاء المصابين من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، ونتج عن حادثة الانهيار حالتا وفاة و10 إصابات متنوعة، وتم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين.

حالة حرجة:

وأشار أبو زيد إلى أنه تم نقل 3 حالات، منها حالة حرجة وحالتان متوسطتان إلى مستشفى شرق جدة، و7 حالات تم معالجتها بالموقع، ونتج عن الحادثة حالتا وفاة.



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