بدء إعطاء لقاح كورونا في مركز اللقاحات بمقر جامعة أم القرى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بدأ مركز اللقاحات في مقر جامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة، إعطاء لقاح كورونا للمسجلين بياناتهم على تطبيق صحتي.

لقاح كورونا:

وجدد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، في وقت سابق، التأكيد على أن لقاح كورونا في السعودية آمن وفعال ومتاح للجميع، مشيرًا أن مأمونية اللقاح منبعها أن الملايين ممن حصل على اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية غير متوقعة، وكل ما يقال خلاف ذلك لا أساس له من الصحة، أما الفعالية فقد تم إثباتها خلال التجارب السريرية والبحوث والدراسات التي أجريت على اللقاح، مشيرًا إلى التوسع في تقديم اللقاح للجميع بالمجان من المواطنين والمقيمين.

تطبيق صحتي:

وحث العبدالعالي الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، مشيرًا إلى أن الفئات العمرية الأقل من 16 عامًا لم يتم إدراجها بعد على قائمة الحصول على اللقاح، مشددًا في الوقت ذاته على فعالية اللقاحات ومأمونيتها.

يذكر أنه في وقت سابق أوضح متحدث الصحة أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.



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