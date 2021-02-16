الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

عزام القين يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة أندورا

متابعات الخليج 365 - واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، عزام بن عبدالكريم القين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا، لمعالي وزيرة الخارجية ماريا أوباتش.

توطيد العلاقات بين البلدين:

وعبر السفير القين خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إمارة أندورا، عن تطلعه لتوطيد العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.



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