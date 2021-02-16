شكرا لقرائتكم خبر عن حالتا وفاة و 10 محتجزين في انهيار خزان أرضي بـ«جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنقذت فرق الدفاع المدني بجدة 10 محتجزين فيما سُجلت حالتا وفاة، عقب انهيار خزان أرضي لمبنى لا يزال تحت الإنشاء وسط جدة.

وأكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من العمليات المؤحدة عند الساعة 2:20 دقيقة ظهرا من يوم أمس الثلاثاء عن وجود انهيار في خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية للتعامل مع الإصابات بمتابعة مدير إدارة الإسعاف سلطان المالكي، إذ تمت عملية إخلاء المصابين من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، ونتج عن حادثة الانهيار حالتا وفاة و10 إصابات متنوعة، وتم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين

وأشار أبوزيد إلى أنه تم نقل 3 حالات، منها حالة حرجة وحالتان متوسطة إلى مستشفى شرق جدة، و7 حالات تم معالجتها بالموقع ونتج عن الحادثة حالتا وفاة.