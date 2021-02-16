جامعة جازان تعتمد برنامج ماجستير اللغة الإنجليزية

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وأوضح عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور سامي حمدي أن البرنامج يهدف إلى إعداد الخريجين وتزويدهم بالمعارف والمهارات المطلوبة لأداء مهنة تدريس اللغة الإنجليزية على النحو الأمثل، وتطوير الكوادر التعليمية لرفع مستوى الكفاءات الأكاديمية في المدارس والمؤسسات التعليمية من خلال تحقيق إتقان مختلف أساليب ومناهج تعليم وتعلم اللغة، وتصميم وتطوير المحتوى التعليمي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت جامعة جازان برنامج الماجستير في اللغة الإنجليزية، وذلك خلال الجلسة السادسة لمجلس الجامعة التي عقدت، افتراضيا برئاسة رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني.وأوضح عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور سامي حمدي أن البرنامج يهدف إلى إعداد الخريجين وتزويدهم بالمعارف والمهارات المطلوبة لأداء مهنة تدريس اللغة الإنجليزية على النحو الأمثل، وتطوير الكوادر التعليمية لرفع مستوى الكفاءات الأكاديمية في المدارس والمؤسسات التعليمية من خلال تحقيق إتقان مختلف أساليب ومناهج تعليم وتعلم اللغة، وتصميم وتطوير المحتوى التعليمي.

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