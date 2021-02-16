شكرا لقرائتكم خبر أمطار رعدية وتساقط للثلوج على المناطق.. والمدني يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يتوقع هطول أمطار رعدية وفرص لتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق المملكة ابتداء من أمس وحتى الجمعة المقبلة، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحيطة والحذر.

وأوضحت المديرية أنه وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد يتوقع هطول الأمطار الرعدية ابتداء من الثلاثاء 1442/7/4 هـ حتى الجمعة 1442/7/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة، مشيرة إلى أن الأمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأهابت المديرية بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.

مناطق تتأثر بالأمطار

تبوك

الجوف

الحدود الشمالية

المدينة المنورة

حائل

مكة المكرمة

القصيم

الشرقية

الرياض

عسير

الباحة

جازان

نجران