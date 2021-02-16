تسليم مدارس تعليم الكبيرات بالشرقية 700 جهاز ذكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم تعليم المنطقة الشرقية 700 جهاز لوحي ذكي لمدارس تعليم الكبيرات ضمن مبادرة (همة حتى القمة)، التي تهدف إلى دعم طالبات مدارس تعليم الكبيرات في المنطقة بأجهزة لوحية ذكية لضمان جودة التعليم -عن بعد-.

وأكد تعليم المنطقة الشرقية استمرار المبادرة في مختلف مدارس تعليم الكبيرات بالمنطقة وتسليم الأجهزة الذكية وفق خطة زمنية مجدولة، مشيرا إلى أن المبادرة حققت الأثر الإيجابي الذي يضمن استمرارية استدامة التعلم في ظل التحديات التي يواجهها في جائحة كورونا.

وتأتي المبادرة استكمالا لجهود وزارة التعليم في بث وشرح المحتوى التعليمي والذي يستهدف طالبات تعليم الكبيرات عبر سلسلة الدروس الرقمية في قناة عين التعليمية.