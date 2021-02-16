شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر مكة الافتراضي يتيح لمحترفي المخاطر مناقشة تأثيرها على الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس، المؤتمر الافتراضي «إدارة المخاطر وتأثيرها على الجودة والصحة والسلامة المهنية»، الذي تنظمه الأمانة ممثلة في مكتب إدارة المشاريع PMO بمشاركة «مشروعات» وبتنظيم من «أكاديمية بروجاكس»، خلال الفترة من 16 - 17 فبراير الحالي.

ويشمل المؤتمر مجموعة من المحاضرات والمناقشات الحية على مسرح افتراضي لمحترفي المخاطر والمهتمين من جميع أنحاء المملكة، حيث يمكن للمشاركين التنقل من مكان إلى مكان واستكشاف المعرض المصاحب والتواصل وطرح الأسئلة على المتخصصين، في بيئة مشتركة افتراضية من المكتب أو المنزل، والتواصل مع ممثلي أمانة العاصمة المقدسة والقائمين على المؤتمر من خلال الدردشة التفاعلية.

كما ناقش المؤتمر أهم الموضوعات الحديثة في إدارة مخاطر المشاريع الهندسية، وتأثر الجودة والسلامة بجائحة كوفيد-19، ومناقشة أهم الأساليب والطرق في معالجتها.

إلى ذلك نفذت الأمانة ممثلة في بلدية أجياد الفرعية حملة مكثفة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها البلدية؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس بندر الشريف، أن الفرق الرقابية تنفذ حملة على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في النطاق الإشرافي للبلدية، بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية، لما لها من أضرار جسيمة نتيجة بيع المواد الغذائية المكشوفة في بيئة غير مناسبة وافتقارها إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، مشيرا إلى مصادرة 6 مباسط عشوائية بشارع جرهم وأجياد غير مرخصة وتفتقر إلى الاشتراطات الصحية، وتسبب إرباكا في حركة السير، مؤكدا أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة ومراقبة المباسط ومنع الباعة الجائلين من البيع بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

المؤتمر يتكون من:

7 جلسات مباشرة تتضمن التهديدات الحالية والمستجدة

جلستين لمناقشة طرق التحكم والاستجابة للمخاطر وإدارتها