شكرا لقرائتكم خبر بدر بن سلطان يستعرض توفر الاحتياجات الاستهلاكية خلال الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، لدى استقباله في الإمارة بجدة أمس، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس عبدالإله بن مشيط، أعمال فرع الوزارة في التعامل مع جائحة كورونا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات للمستهلك.

كما استقبل نائب أمير المنطقة، في الإمارة بجدة أمس المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، الدكتور سالم المالك.

وأكد خلال اللقاء أن اختيار المنظمة لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، شخصية للمؤتمر الدولي للغة العربية الذي عقد تحت عنوان (اللغة العربية.. استشراف في عالم متحول) ونظمته الإيسيسكو، يأتي تتويجا لجهوده الفكرية والثقافية، منوها إلى أن شخصية الأمير خالد الفيصل تعد مدرسة فكرية عريقة عطفا على ما قدمه لخدمة الشأن الثقافي على وجه العموم واللغة العربية على وجه الخصوص.