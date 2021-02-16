بدر بن سلطان يستعرض توفر الاحتياجات الاستهلاكية خلال الجائحة

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كما استقبل نائب أمير المنطقة، في الإمارة بجدة أمس المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، الدكتور سالم المالك.وأكد خلال اللقاء أن اختيار المنظمة لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، شخصية للمؤتمر الدولي للغة العربية الذي عقد تحت عنوان (اللغة العربية.. استشراف في عالم متحول) ونظمته الإيسيسكو، يأتي تتويجا لجهوده الفكرية والثقافية، منوها إلى أن شخصية الأمير خالد الفيصل تعد مدرسة فكرية عريقة عطفا على ما قدمه لخدمة الشأن الثقافي على وجه العموم واللغة العربية على وجه الخصوص.
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