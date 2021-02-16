شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يتسلم درع «الإيسيسكو» بمناسبة اختياره شخصية المؤتمر الدولي للغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في الإمارة بجدة أمس، درع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بمناسبة اختياره شخصية المؤتمر الدولي للغة العربية، الذي نظمته (الإيسيسكو) تحت شعار (اللغة العربية.. استشراف في عالم متحول).

وسلم الدرع للأمير خالد الفيصل مدير عام المنظمة الدكتور سالم المالك، نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها، في خدمة اللغة العربية ونشر الثقافة العربية الإسلامية حقها من التوثيق العلمي الشامل، إلى جانب التعريف بها والدراسة الوافية لأعماله الفكرية والأدبية والفنية، والرامية لترسيخ هوية أصيلة تنفتح على اللغات والثقافات الأخرى.

وشهد المؤتمر الذي عقد في ديسمبر الماضي، حلقة نقاش حملت عنوان (جهود الفيصل في خدمة اللغة العربية ونشر ثقافتها)، وتطرق المشاركون فيها إلى جهوده والجوانب الكبيرة لأعماله التي أسهمت في تعزيز نشر وخدمة اللغة العربية، من خلال مواقع عدة ومناسبات متعددة، مستعرضين أبرز الأفكار التي انتهجها في نشر وتعزيز هوية وتعليم اللغة العربية عن طريق المهارات وليس التلقي، فيما تطرق المشاركون إلى الأسباب التي جعلت منه مهتما باللغة العربية، منها نشأته في مدرسة والده الملك فيصل -رحمه الله- وكذلك موهبته في الشعر والرسم.

وأبرز المشاركون النواحي الشخصية له في إبراز اللغـة العربية، وحرصه على استخدام اللغة العربية وتشجيعه على تعلمها وتطبيقها في جميع نواحي الحياة.

أبرز اهتمامات الفيصل باللغة العربية: