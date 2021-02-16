أمير مكة يتسلم درع «الإيسيسكو» بمناسبة اختياره شخصية المؤتمر الدولي للغة العربية

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وسلم الدرع للأمير خالد الفيصل مدير عام المنظمة الدكتور سالم المالك، نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها، في خدمة اللغة العربية ونشر الثقافة العربية الإسلامية حقها من التوثيق العلمي الشامل، إلى جانب التعريف بها والدراسة الوافية لأعماله الفكرية والأدبية والفنية، والرامية لترسيخ هوية أصيلة تنفتح على اللغات والثقافات الأخرى.وشهد المؤتمر الذي عقد في ديسمبر الماضي، حلقة نقاش حملت عنوان (جهود الفيصل في خدمة اللغة العربية ونشر ثقافتها)، وتطرق المشاركون فيها إلى جهوده والجوانب الكبيرة لأعماله التي أسهمت في تعزيز نشر وخدمة اللغة العربية، من خلال مواقع عدة ومناسبات متعددة، مستعرضين أبرز الأفكار التي انتهجها في نشر وتعزيز هوية وتعليم اللغة العربية عن طريق المهارات وليس التلقي، فيما تطرق المشاركون إلى الأسباب التي جعلت منه مهتما باللغة العربية، منها نشأته في مدرسة والده الملك فيصل -رحمه الله- وكذلك موهبته في الشعر والرسم.
وأبرز المشاركون النواحي الشخصية له في إبراز اللغـة العربية، وحرصه على استخدام اللغة العربية وتشجيعه على تعلمها وتطبيقها في جميع نواحي الحياة.
أبرز اهتمامات الفيصل باللغة العربية:
- شكلت جهوده في خدمة اللغة العربية، معلما بارزا على الصعيد العربي.
- اهتمامه انعكس من خلال تخصيص الدورة الرابعة لملتقى مكة الثقافي للعناية باللغة العربية.
- حمل الملتقى شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن».
- اهتمامه باللغة العربية بسوق عكاظ.
- رئاسته لمؤسسة الفكر العربي وحرصه على تكريس اللغة العربية في أجندة المؤسسة ونتاجها.
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